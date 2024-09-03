京華城案羈押抗告司法戰開啟！民眾黨主席柯文哲、前台北市副市長彭振聲涉嫌京華城弊案，遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見，法官2日裁定讓柯無保請回，彭則收押禁見，除了北檢最快今天提起抗告外，在押的彭振聲也委託律師何勖愷，在今天下午4時50分到北院遞狀，向台灣高等法院提抗告。

何律師表示，律師團最關心的還是彭振聲的身體狀況，其實彭在羈押前，有戒護就醫的情況，會和彭副市長度過這個艱辛的程序，希望彭副市長好好休息，保持身體健康為第一要務。

何律師說，收到羈押裁定後，開始準備抗告的部分，由李岳洋律師主筆，並由他和另名律師負責公開資料和實務見解的研究、蒐集，目標是在最短時間內提出最充分的理由和法院說明，本案沒有羈押的原因和必要性，因為案情尚在偵查中，由於偵查不公開，不方便做更多討論。

媒體詢問何，彭振聲曾主張不熟悉都市計畫。何表示，從彭的相關經歷來看，彭是工程相關的專業，應該與都市計畫有相當的差距。

針對媒體詢問，彭振聲是否會跟柯文哲一樣「推」，還是認為本案是由邵琇珮主導？何律師說，其實沒有推諉卸責，彭副市長熟悉的事項也就是限於他原本所知的事項。