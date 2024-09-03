國泰航空A350機隊包括18架A350-1000，其中15架發動機零件需要更換。

香港國泰航空（Cathay Pacific Airways）昨（2日）凌晨一架由空中巴士A350執飛、由香港往瑞士蘇黎世的CX383號航班，起飛後不久機師發現黑雞出現問題，約75分鐘後安全折返香港，經檢查是發動機（引擎）零件故障。事發航機為A350-1000，國泰機隊18架有15架發動機需要更換零件，今明2天至少已取消34個來回航班，包括香港－台北航線。知情人士說，此事涉及發動機燃油噴嘴問題。這項說法尚未獲得證實。

綜合路透社、《德國之聲》周二報導，國泰航空並未具體說明CX383發動機的哪個零件故障，僅稱是「全球A350第一架出現此一故障問題的航機」。這架飛機機齡大約5年。知情人士向路透社表示，CX383使用的發動機為勞斯萊斯（Rolls-Royce）XWB-97，發動機內的燃油噴嘴（fuel nozzle）出問題。燃油噴嘴的用途是霧化燃油，藉此提升燃燒效能。

空巴A350是雙走道長途客機，載客量300至480人，分為A350-900與A350-1000兩種。A350-1000與A350貨機採用的Trent XWB-97發動機是勞斯萊斯旗下提供商用噴射機最大的一款發動機。普及率更高的A350-900發動機型號為Trent XWB-84。國泰航空旗下A350機隊共48架，全數完成檢查，A350-1000有18架，其中15架需要更換發動機零件，其中3架已完成，所有相關航機預計周六（7日）恢復運作。

Cathay Pacific have briefly grounded their Airbus A350 fleet after discovering issues with the aircraft’s Rolls-Royce Trent XWB turbofan engines. Here's a look at the airline's A350 fleet and the flights effected. https://t.co/DMwwK9tLVD pic.twitter.com/9oZ8aS6YDz — Flightradar24 (@flightradar24) September 2, 2024

多地來回航班取消 台北在列

國泰航空周二說，至周三深夜為止的時刻表已取消34趟香港出發的來回航班，總計68班，航點包括台北、雪梨、大阪、東京、曼谷、新加坡，長途航班則不受影響。國泰航空也使用A350執飛歐洲、北美航點。《香港01》報導，國泰航空明天（4日）的航班可能再有10個來回航班取消，周六之前的異動預計明天下午2時前發布。

瑞士航空消息網站ch-aviation指出，全球使用中的A350-1000一共88架，數量最多的前6名包括卡達航空（24架）、英國航空（18架）、國泰航空（18架）、維珍航空（12架）、阿提哈德航空（Etihad Airways）與日本航空各5架。至於A350-900，全世界共有520架使用中。金融經紀商傑富瑞（Jefferies）說，截至今年6月底，XWB-97發動機已交貨234具。

華航僅有A350-900

日航表示，旗下A350-1000機齡均未滿1年，已向勞斯萊斯公司進一步詢問，同時並未停止A350執飛航班。台灣華航表示，有15架A350-900，沒有A350-1000，機隊並未使用受影響的發動機，運作不受影響。

勞斯萊斯公司周二表示，零件更換作業可直接在發動機未自機翼卸除的情況下執行，會全力與國踏航空、空中巴士與相關當局密切配合調查。勞斯萊斯並未回應燃油噴嘴是否有問題。另據一名匿名業界人士透露，勞斯萊斯尚未向各航空公司發出與檢查有關的指令。