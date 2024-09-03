波蘭對新武器的需求仍然強勁，烏俄戰爭爆發推動波蘭軍事現代化，許多國內外國防公司準備都在週二（3）凱爾采（Kielce）舉行的軍事和警察防務展（MSPO）上展示其產品。已成的重要貿易展覽，波蘭今年計劃將約1600億波蘭茲羅提（約合新台幣1.32兆）創下新高，相當於該國GDP的4.2%用於國防。

📌@aselsan, MSPO 2024’te ürün ve kabiliyetlerini sergileyecek.



📌MSPO, 3-6 Eylül 2024 tarihleri arasında Polonya’nın Kielce şehrinde düzenlenecek.



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波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在8月15日的華沙閱兵中表示，政府的目標是發展成為「歐洲最大的軍隊之一」，強調現代化是實力的象徵。波蘭2024年創紀錄的軍事支出，將用於購買新武器和裝備。

這還不夠，波蘭國防部計劃在明年（2025）年進一步擴大國防預算，若華沙今年按計劃支出，波蘭將成為所有北約成員國中GDP占比支出最高的國家之一。波蘭國防部在7月4日的一份聲明中表示，明年將計劃增加10%的軍事預算，旨在應對當前地緣政治挑戰的長期國家安全戰略的一部分。

波蘭國防部正在為陸海空三軍啟動一系列軍購，一些潛在的標的包含：為空軍購買32架戰鬥機，官員們考慮在已訂購的32架F-35基礎上，增加更多第5代戰機，歐洲颱風戰鬥機和波音F-15EX也在競爭行列中。新的訓練直升機和艦載直升機將替換波蘭軍舊式的「灰林鴞」直升機（SW-4 Puszczyk）和美國卡曼「海妖」直升機（SH-2G）。購買更多無人機，包含戰鬥和情偵監無人機，還將為海軍購買3至4艘新型潛艇，以提升其在波羅的海的作戰能力。

去年，波蘭國防部宣布，包括德國、法國、義大利、西班牙、韓國和英國在內的11個廠商實體在市場諮詢過程中提交了初步投標。

圖斯克的政府自2023年12月上台以來，已簽署了一系列重大軍購合約，購買來自美國、韓國以及波蘭國防產業的武器。今年的大部分重大合約都來自美國廠商，其中包括7月與波音公司簽署的價值100億美元（約合新台幣3210億）96架阿帕契攻擊直升機（AH-64E）合約，2月簽署的價值25億美元（約合新台幣802億）的諾斯羅普格魯曼（Northrop Grumman）綜合戰鬥指揮系統（IBCS）合同，用於協調波蘭正在發展中的空中和飛彈防禦武器，以及5月簽署的價值10億美元（321億元）的4套空域和地面雷達偵察浮空系統（ASRR，就是氣球雷達預警系統）合約。

此外，波蘭國防部在5月還簽署了一項執行協議，從南韓韓華航太購買72套「天橆」（讀音舞）（K239 Chunmoo）多管火箭發射器，價值約16億美元（約新台幣513億元），另外還包涵了FA-50輕型攻擊機、K9自走炮、K2黑豹坦克等。