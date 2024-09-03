電影《破浪男女》9月26日在香港上映，映後更透過視訊連線，導演楊雅喆與香港觀眾展開深刻而生動的交流，討論台港兩地在性文化上的差異，柯煒林幽默分享「打羽球」作為約砲暗號的故事，楊雅喆導演在映後更大讚柯煒林的性感演出，笑說他就是「第一真愛」。

映後對談中，導演向觀眾解釋了《破浪男女》的創作背景，特別提到片中跨性別角色小綠的故事如何成為整個劇情的核心，他直言：「這個故事源自於一個男孩對另一個男孩說，如果你是女生，我一定會愛上你。十年後，這個男孩真的變成了女生，而這正是我們電影的開端。」並強調，這部電影以大尺度的方式探討了純愛的極致，並通過小綠的經歷來揭示性別認同與愛情之間的複雜關係。

吳慷仁（右）和劉祖平的約砲關係也深受香港觀眾關注。（台北双喜電影提供）

楊雅喆表示：「在台灣，約砲已經不再是什麼獵奇的話題，而是一種被廣泛討論的現象。」他進一步分享，台灣社群媒體上對於BDSM和其他性取向的討論已經相當公開，這在香港觀眾看來可能會有些驚訝。柯煒林則以幽默的方式描述了香港約砲文化中的「打羽球」代號，讓全場觀眾大笑不止，楊雅喆也打趣回：「現在羽球球技有沒有進步？」柯煒林自嘲：「沒有進步，因為我的右手非常發達！」

導演在討論中還特別提到電影中親密指導的重要性。楊雅喆指出，在台灣的電影製作中，裸露和親密場景的拍攝已不再像過去那樣尷尬，親密指導的角色在片場中起到了關鍵作用，「親密指導甚至有時在現場的職權超過了我，確保演員在拍攝過程中感到安全和舒適，這使得整個拍攝流程更加順暢。」認為正是因為有了這樣的專業支持，4位主演金馬影帝吳慷仁與新生代演員劉主平、柯煒林、梁湘華才能夠在電影中展現出色的表演，無論是在情感表達還是情慾戲中，都能夠自然流露。

柯煒林的演出性感又慵懶。（台北双喜電影提供）

在2場映後交流中，楊雅喆導演和柯煒林共同為香港觀眾揭示了《破浪男女》背後的深層意涵，通過生動的對話，讓觀眾對台灣當代的文化有了更真實的體驗。這部電影不僅僅是一部展示大尺度情欲的作品，更讓香港觀眾看到了台灣文化的不同面貌，激發了他們對台灣生活方式的好奇與喜愛。隨著電影的上映，期待更多香港觀眾能透過這部電影，更熱愛台灣文化。