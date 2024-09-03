近日，大陸網路上傳出武漢中信設計院的一起「奇葩裁員」事件，讓人瞠目結舌。據傳，該院的院長為了達成裁員目標，居然不惜「以身試法」，策劃了一場「自我犧牲」的陰謀，只為避免支付遣散費。

綜合陸媒報導，據透露，這家設計院近期計劃裁減多名高薪資深員工，但因遣散費金額龐大，公司遲遲無法下手。就在這時，院長竟然動起了歪腦筋，他親自帶領這些員工前往一家情色KTV，並安排嫖妓活動。這些員工當時以為院長是好心安排，讓大家放鬆身心，殊不知這其實是一個精心設計的陷阱。

事後，院長直接向上級舉報，聲稱這些員工涉及「非法活動」，並因此將他們開除，成功避開了遣散費的支付。這一消息一經傳開，立即引發網友熱烈討論，眾人對此事件的操作感到不可思議，有人直呼：「這手法也太絕了吧！」「這到底是哪一招？」「不知道這位院長最後的下場如何？會不會自食其果？」

目前，該事件尚無官方回應，但在網絡上已經成為眾多網友關注的焦點，引發了廣泛的討論和質疑。