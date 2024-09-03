女星林美秀出道近40年，今年6月迎來57歲生日時，她開心圓夢發行個人首張專輯，不料先前卻因壓力太大加上過度勞累，導致後天血友病發作，最後打了4天「救命針」才恢復正常；而經過這次生病的她，也坦言曾向老公交代後事，更直言同意讓老公再娶。

林美秀近日登上《新聞挖挖哇》再談及發專輯一事，透露先前曾因子宮的膜太厚，醫生建議刮薄一點，沒想到手術後她卻流血流了一整個月，加上手腳出現莫名瘀青，整個人都很不舒服，後來經診斷才知道原來是罹患後天血友病。

林美秀爆流血流一個月，又被診斷後天血友病。（圖／YouTube 新聞挖挖哇）

林美秀坦言因為血小板數值異常，導致凝血功能出現問題，不過醫生告訴她這情況是可以醫治的，最後連續打了4天「救命針」才恢復正常，現在是已經完全復原的狀況，而她也因為此次經驗，深刻體會到有問題就要及時就醫的重要性。

另外，金鐘導演陳慧翎去年11月因子宮頸癌病逝，林美秀早前出席了告別式，當下充滿悲傷的氛圍，會場也播放著對方生前喜愛的音樂。對此，林美秀也向老公表示，希望自己的告別式也是播放輕鬆的音樂，不想要太傳統，就讓整個儀式能輕輕鬆鬆地把自己送走。

林美秀坦言同意讓老公再娶。（圖／YouTube 新聞挖挖哇）

她也坦露，如果自己先離開了，也同意讓小14歲的老公張熙明再娶，「我們年紀距離太大，他還有機會畢竟是男生」，但她笑說唯一條件是「我的包包不能給她」，也最好不要動用到她的遺產；而坐在場外的老公則害羞回應，「應該不會再娶，不要找罪受」，足見夫妻倆感情相當甜蜜，羨煞眾人。