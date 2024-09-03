本展台灣館作為台史雙邊經貿合作之重要平台，今年8成以上我商為首次參展，顯示我業者對史國新商機的信心。為呼應本次展覽數位轉型之主題，台灣館首次設置智慧生活台灣精品體驗專區，當地民眾可於現場親自體驗我國高科技產品，其中今年5月新上市的華碩智慧健康錶、督洋生技的眼部按摩器及創見的穿戴式攝影機詢問度最高。

本展由史瓦帝尼投資促進局(EIPA)主辦，為史國最大的綜合性商業展覽，展示商品和服務包括電信服務、農產品、能源、電子產品、旅遊、財務服務、建築材料、醫療設備、運動及文化等，甚受非洲南部矚目。本屆為第56屆，吸引250家業者參展，10天展期預計逾50萬名參觀者，創造1.5億史鍰(約820萬美元)之貿易機會。

依據經濟部國際貿易署統計資料顯示，2023年我國對史瓦帝尼出口額為578萬美元，主要產品包括機械零件、穀類、服飾及人造絲等；而我國自史國進口額為306萬美元，主要產品有酒類飲料、蔬菜、堅果、食品、電機設備零件及精油等。