大S（徐熙媛）和妹妹小S（徐熙娣）曾主持《娛樂百分百》長達8年的時間，姊妹倆的默契也為節目創造許多經典，成為老粉絲共同回憶。近日，就有網友挖出21年前大S突然失蹤，獨留小S在鏡頭前痛哭的畫面，再次引發討論。

事情回到2003年，原定要主持節目的大S突然消失，僅留小S獨自在鏡頭前落淚。小S當時邊哭邊向姊姊大S喊話：「我只是想要跟妳講，今天妳不管遇到什麼樣的事情，世界上最愛妳的人，就是妳的家人，世界上只有我們家的人，不會想要傷害妳。」

由於是LIVE現場直播，眼見場面無法控制，製作單位趕緊找來大小S的好友「黑人」陳建州以及范曉萱救火。如今這段影片也足以證明姊妹倆的好感情，成為老觀眾最印象深刻的一集。

小S在鏡頭前落淚喊話姐姐，展現好感情。（圖／翻攝threads）

至今21年過去了，有網友在threads上挖出這段影片分享後表示，「滿喜歡大S的個性，雖然她失蹤這件事別人罵她自私，但我覺得人有時候，需要不負責任的活一次來維持生命。但還是請大家珍愛生命」。大家也紛紛留言，「好懷念歐，真的是青春」、「這集我超有印象～放學必看」、「他們那時期的娛樂百分百真的有夠真誠。」

事實上，大S也在2018年向大陸媒體還原經過，她說，因為當天的壓力太大而產生負面想法，便決定傳簡訊給好友阿雅幫忙代班，還特別到對方家門口確認，聽到簡訊收到的聲音才離開。

而在消失那段期間，大S則是找了一間旅館，瘋狂畫畫發洩，直到晚上打開手機才發現事情大條，只好隔天跑去道歉。但對於阿雅的不聞不問，讓她當時決定斷交。這段訪談也讓外界形容大S敢愛敢恨，不論對友情還是感情都很直接。