近期有消息指出，大陸考慮允許屋主和銀行協商，對規模達5.4兆美元的房貸進行再融資，以助其降低借貸成本、促進消費。
然而，分析師懷疑，此舉是否能有效提振屋主信心和整體消費。朱海濱認為，此舉可能無助於帶動購屋需求成長，僅能嘉惠現有屋主。美銀證券分析師也指出，降低利率非理想政策，因為這也會擠壓銀行的利潤。政府需要創造正向回饋循環，而非惡性循環。
CNBC報導，摩根大通首席中國經濟學家朱海濱接受CNBC節目「Squawk Box Asia」專訪時指出，大陸房市崩盤尚未結束，房價最早可能至2025年初才會止跌回穩。
近期有消息指出，大陸考慮允許屋主和銀行協商，對規模達5.4兆美元的房貸進行再融資，以助其降低借貸成本、促進消費。
然而，分析師懷疑，此舉是否能有效提振屋主信心和整體消費。朱海濱認為，此舉可能無助於帶動購屋需求成長，僅能嘉惠現有屋主。美銀證券分析師也指出，降低利率非理想政策，因為這也會擠壓銀行的利潤。政府需要創造正向回饋循環，而非惡性循環。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。