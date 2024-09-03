近期有消息指出，大陸考慮允許屋主和銀行協商，對規模達5.4兆美元的房貸進行再融資，以助其降低借貸成本、促進消費。

然而，分析師懷疑，此舉是否能有效提振屋主信心和整體消費。朱海濱認為，此舉可能無助於帶動購屋需求成長，僅能嘉惠現有屋主。美銀證券分析師也指出，降低利率非理想政策，因為這也會擠壓銀行的利潤。政府需要創造正向回饋循環，而非惡性循環。

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