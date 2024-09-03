富達國際投資總監Radhika Surie表示，科技股近期經歷動盪，其原因有二，首先，從宏觀角度來看，市場擔憂消費者活動包括對旅遊及非必需消費品的支出需求疲弱，且經濟數據預示產業下行週期，使部分科技業面臨風險；其次，各界對於AI人工智慧基礎建設的投資回報存在爭議，因其尚未在創造收入或成本效率方面展現實質好處。

Radhika Surie認為，投資AI主題的方法之一，是選擇處於有利位置且有能力長期持續獲利的企業，例如雲端服務供應商、軟體和IT服務公司中不乏這類企業，惟在半導體和硬體方面具吸引力者相對較少，而目前市場過度著眼於AI基建發展。

人工智慧基建需求龐大，僅AI數據中心發展已帶動半導體及硬體需求呈倍數增長。富達國際說，市場意識到此利多因素，但硬體及半導體投資具週期性，不應妄斷此趨勢可持續高速發展。目前巨大的硬體需求，主要來自長期為客戶提供基建的雲端服務公司，當中跨國大型企業擔憂若無法提供足夠AI雲端運算能力，將失去市場領導地位。部分人工智慧基建則仰賴外部資本，且通常為高槓桿的融資。

富達國際表示，目前看好科技產業的多元性，因該產業涵蓋多樣化選擇，以致在不同市場及環境，皆可發掘投資機會。即使面對經濟前景不確定性，用戶忠誠度高並擁經常性收入的高品質軟體公司可展現韌性；電玩企業具獨特的驅動因素，受市場影響較低。此外，即使處於經濟下行週期，為改善獲利及現金流的企業重組，也提供投資機會。