全台9月開始，飲料店全面禁用一次性塑膠杯；環境部預估，一年可以減少7.9億個塑膠杯。民眾出門購買手搖飲，若忘記攜帶環保杯，各大超商、連鎖門市皆有推出循環杯租借服務，消費者可藉由改變日常習慣，降低垃圾量。

環境部公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」已於111年7月1日正式實施，除規定自備飲料杯享5元優惠外，各縣市也陸續提報飲料店不得使用塑膠一次用飲料杯期程。今（113）年9月起全國均不得使用，預計每年將減少約7億9千萬個。

環境部呼籲民眾在享用手搖飲時，可優先考慮使用其他材質的杯具，或自備飲料杯及循環杯；在享受美味飲料後，廢棄紙杯也要投入資源回收桶，實踐永續環保行動。根據環境部環境管理署資料顯示，目前提供循環杯的服務業者，包含統一超商、摩斯、麥當勞、星巴克、肯德基、中油、全家、OK 、subway、21風味館、丹丹、頂呱呱、萊爾富、漢堡王、義美食品。

一次性塑膠杯對環境的危害不容忽視，杯具不僅占據大量垃圾填埋空間，而且需要數百年才能分解。此外，製造一次性杯具過程耗費大量水資源，會加速石油、水等資源的枯竭，對環境和經濟都會產生長期的負面影響。

因此，民眾出門購買飲料，應盡量自備環保杯，若是忘記攜帶也可借用循環杯，減少垃圾的製造。藉由日常習慣改變，減少個人對環境的影響，一同推動社會邁向永續發展的方向前進。