台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，前次青安上調額度的時間點，正好為房地合一稅實施的年份，整體房市氛圍趨向保守，交易量銳減，首購族的購屋規劃也相對謹慎，使優貸政策的效果偏向低調。

不過去年推出的新青安房貸，不僅額度加碼，寬限期上限達五年，恰好接近房地合一稅自用稅率的閉鎖期六年，給予購屋者更大彈性空間，加上疫後經濟復甦、股市看俏，房市交投熱絡，使新青安威力大勝舊青安，申貸購屋的量能可觀。

也由於申貸踴躍，也成了行庫限貸的導火線，讓央行不得不請國銀喝杯冰咖啡降溫，不過央行也指示，必需滿足首購民眾的貸款需求，避免交屋違約。

張旭嵐表示，可以預期的是，房貸利率提高，購屋成本增加，寬限期縮短，審核時間拉長，甚至貸款成數也會相對保守，房貸緊縮的困境短期還無法緩解，因此消費者購屋簽約時，宜爭取放寬交屋期，撥款期至少抓三個月，自備款至預備三成以上，利率先用３％計算，增加貸款處理的彈性空間。