每日經濟新聞報導，中國船舶與中國重工都是央企巨頭中國船舶集團旗下的市值超過千億元的大型船舶企業，2024年上半年，中國船舶與中國重工業績保持高速增長。

2日晚，中國船舶和中國重工發佈關於籌畫重大資產重組停牌公告，由中國船舶通過向中國重工全體股東發行A股股票的方式換股吸收合併中國重工，以進一步聚焦國家重大戰略和興裝強軍主責主業、加快船舶總裝業務高品質發展、規範同業競爭、提升上市公司經營品質。

值得一提的是，中國船舶、中國重工9月2日A股股價均出現大跌，截至收盤中國船舶大跌超過9％，股價報34.9元，中國重工股價報4.98元，大跌6.39％。

中國船舶公告，本次交易不會導致公司實際控制人變更。因本次交易尚處於籌畫階段，有關事項尚存不確定性，經公司申請，公司證券自2024年9月3日開市起開始停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

與此同時，中國重工也發佈公告稱，公司與中國船舶正在籌畫由中國船舶通過向公司全體股東發行A股股票的方式換股吸收合併中國重工事項，本次交易構成重大資產重組，不會導致公司實際控制人變更。公司股票9月3日開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。