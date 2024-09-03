台南市下營區茅港尾天后宮一名37歲家住新北區的闕姓志工，今年初發生車禍身亡，除了年邁高堂雙親，還留下3名稚兒，讓家庭經濟更陷困頓，廟方秉持媽祖慈悲為懷的精神，以急難救助先行發放慰問金，辦理喪葬事宜後，並發起募款活動，一共募集280萬元，給予闕家子女作為生活教育使用。

茅港尾天后宮主委陳震河表示，這名闕姓志工，對媽祖很虔誠，也是長年為媽祖服務的志工，沒想到年初遇到車禍，驟然離世，除了年邁高堂雙親，遺留下11、9、6歲3名稚兒，家境並不富裕的家庭，頓時失去生活支柱。

茅港尾天后宮為此發起募款，經專業會計師簽證共募集280萬，作為3名未成年子女的成長教育資金。在下營區公所幫忙協助下，委由新北市社會局社福單位將善款專戶專案處理，資助闕家子女生活教育支出。

廟方今天偕下營區公所社會課北上新北市政府，由社會局副局長許秀能代為受贈並成立專戶，適時撥款直到成年18歲；區長李宗翰表示，天后宮媽祖的愛心善舉宛如慈母呵護孩子的慈悲心，期望闕家的孩子都能平安、順利。