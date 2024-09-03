全家再次攜手「沈早俱樂部」以台式風味早餐為主題，陸續推6款早餐新品。（石智中攝）

開學季來臨，全家便利商店秉持品項最多元、餐促最超值兩特色，號召莘莘學子們「早點來全家」，4日起推4大高CP值攻略應援餐食，包含「沈早俱樂部」聯名早餐新品吃得到、金飯糰指定品項第二件6折、哈逗堡39元、uno pasta加10元可搭購FMC指定飲品，以兼顧美味與優惠的鮮食品項滿足顧客全餐期需求。

全家熱狗全新品牌「哈逗堡」亮相，推出熱狗全品項搭熱狗麵包39元銅板價優惠，再送不沾手番茄芥末醬。（石智中攝）

全家今年上半年首度與YouTuber陪沈團的「沈」自創品牌「沈早俱樂部」聯名，開賣三明治與貝果，引發搶購風潮，一舉帶動相關品類業績成長3成，於是開學季再以台式早餐為主軸推第二波商品，主打最新長堡系列，包括「蒜香香腸長堡」將整根蒜香香腸搭台式酸菜與蒜蓉醬；「熱炒鹹豬肉長堡」則用道地鹹豬肉爆炒後加入蔥段，驚豔味蕾；另有鹹甜交織的「紅醬薯薯歐姆蛋三明治」、「花生火腿蛋三明治」以及「塔香三杯蘿蔔糕」與「不錯喝紅茶」的古早味組合，完美還原傳統早餐店的懷舊美味。這波聯名品項也可享「餐餐超值配」，搭指定咖啡及飲品最低59元就能入手，還可參加「早點來全家」抽獎趣活動，10月1日前買組合餐可抽獎學金5萬元及iPad Pro 13吋。

全家「金飯糰」再升級，使用牛奶皇后米米種推出「明太子鹽烤赤魚飯糰」及「哇沙米黃金魚卵海鮮飯糰，均49元。（石智中攝）

根據全家觀察，早餐時段購買飯糰的消費者，相較其他時段高出5成，因此自有飯糰品牌「金飯糰」再升級，運用在日本被盛讚「超口感」的牛奶皇后米米種，使口感軟Q黏、飄散淡淡奶香，冷飯吃也適合，搭日本最大豐洲市場直送海鮮，新推「明太子鹽烤赤魚飯糰」及「哇沙米黃金魚卵海鮮飯糰」，4日至17日金飯糰指定品項再享第二件6折。

全家與沈早俱樂部聯名第二彈商品包括「蒜香香腸長堡」65元、「花生火腿蛋三明治」39元，皆可享餐餐超值配優惠。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家Ｘ沈早俱樂部「熱炒鹹豬肉長堡」11日開賣，65元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

除了飯糰，熱狗堡熱銷時段同樣也落在早餐時段，全家4日起推出全新品牌「哈逗堡」，以「新口味、新麵包、新醬料」三大重點亮相，強打超商首見組合如「Sakimoto柚子胡椒熱狗」搭富有起司香氣的「帕瑪森熱狗麵包」，最後點綴不沾手就可淋的「番茄芥末雙醬」，創意十足又美味，4日至17日再祭熱狗堡組合特價39元優惠，且免費送不沾手番茄芥末醬。