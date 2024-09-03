9月初為各級學校開學季，不過全國腸病毒疫情進入流行期，根據疾管署資料，全國已有1萬4279人次確診，高雄也有1202人次，高雄因此造成23班級停課，衛生局提醒開學後容易進入疫情高峰，要請家長多加留意。

根據疾病管制署監測資料顯示，今年第35週全國腸病毒門急診就診累計有1萬4279人次，其中高雄為1202人次，均已超過流行閾值的1萬1000人次與1200人次，目前全國腸病毒感染併發重症確定病例累計有5例，其中高雄市1例為克沙奇A10型，另全國已檢出12例EV71型個案，高雄也有1例。

衛生局表示，腸病毒疫情每年約自9月開學出現第二波疫情高峰，統計高雄8月30日至9月3日因腸病毒新增停課班級數共23班，包含幼兒園有18班、托嬰中心5班，提醒家長及教托育機構提高警覺，注意腸病毒重症前兆病徵及預防學幼童傳播，加強環境清潔與漂白水消毒，落實生病在家休息。

另外，衛生局也公布高雄新增1例境外移入屈公病確診個案，為40多歲外籍人士，經疫調8月29出現發燒、頭痛等症狀，同日自印度入境，在小港機場發燒篩檢站量測體溫39.5度，經採檢登革熱NS1快篩陰性，8月30日經中央實驗室檢驗屈公病陽性確診，隨即安排個案住院觀察，並針對個案居住及活動地劃定半徑約50公尺範圍執行地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作。

衛生局表示，屈公病與登革熱一樣，都透過帶有病毒的埃及斑蚊或白線斑蚊傳播，常見症狀為突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛或皮疹，症狀持續約3至7天，大部分患者在7至10天內可康復，提醒民眾若前往登革熱或屈公病流行地區，可使用含敵避(DEET)或派卡瑞丁(picaridin)成分的防蚊藥劑，如有疑似症狀儘速就醫，應主動告知醫師活動史。