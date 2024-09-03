由於台水公司在高雄三民區澄清路及文享街交叉口的2000mm自來水管遭受鄰近工程地質鑽探鑽損，台水公司採夜間施工並盡量縮小停水範圍做修復，預計停水時間為9月5日（周四）凌晨0時起至9月5日中午12時止，影響供水時間總計12小時，停水共21萬戶、壓降為15萬戶，請民眾屆時提前儲水備用。圖為乾旱水井。（本報資料照片）

位在高雄市澄清路、文享街十字路口自來水管因附近工地施工造成損害，自來水公司表示，將在9月5日凌晨0點開始施工，預計在中午12點結束，包括停水、減壓在內，總計會影響到10個行政區、36萬戶。

自來水公司在官網公告，此次停水的5行政區包含三民區（寶盛里、寶慶里、寶業里、寶獅里、本揚里、博惠里、安發里、鼎力里、灣中里、寶龍里、寶民里、本上里、本安里、本館里、安寧里、安康里、灣愛里、寶玉里、灣利里、灣勝里、寶興里、寶華里、寶中里、寶國里、寶珠里、本文里、本武里、鼎中里、本和里、安吉里、寶德里、灣華里、正順里、正興里、灣成里、鼎強里、本元里、寶泰里、鼎金里、鼎盛里、灣子里、灣復里、寶安里、鼎西里），鳥松區（大華里），鳳山區（武漢里、忠義里、忠孝里、武慶里、新武里、中和里、忠孝里、忠義里、中和里、武慶里、武漢里、新強里-高速公路以西），苓雅區全部，前鎮區（瑞北里、瑞誠里、瑞文里、瑞昌里、瑞華里、瑞隆里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里）。

降壓則影響到7行政區，為三民區、（立業里、立誠里、德北里、長明里、鼎泰里、安宜里、安泰里、安邦里、港西里、興德里、建東里、千北里、德仁里、德智里、同德里、達勇里、達明里、達德里、精華里、德行里、德東里、千秋里、裕民里、千歲里、立德里、十美里、十全里、港東里、達仁里、安生里、民享里、博愛里、力行里、安東里、安和里、川東里、鳳北里、鳳南里、港新里、德西里、灣興里、豐裕里），鳳山區（鎮西里、文英里、埤頂里、鎮北里、文華里、協和里、忠誠里、鳳崗里、武松里、曹公里、文衡里、文德里、北門里、文福里、文山里），鹽埕區全部，新興區全部，前金區全部，鼓山區全部，左營區全部。

據《ETtoday新聞雲》報導，由於附近工地施工，台水「∮2,000mm」自來水管遭到地質鑽探受損，自來水公司將在5日凌晨0點展開修復工程，預計12點結束。停水區域包括三民區、鳥松區、鳳山區、苓雅區、前鎮區，估計有21萬戶受影響；降壓區域則為三民區、鳳山區、鹽埕區、新興區、前金區、鼓山區、左營區，估有15萬戶受影響。