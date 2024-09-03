剛果境內最大監獄發生大規模越獄事件，多人死傷。

非洲剛果民主共和國首都金夏沙（Kinshasa）馬卡拉中央監獄（Makala Prison）1日發生越獄事件，造成至少129人死亡，其中大多數人死於踩踏事件。網路上流傳的影片顯示，監獄地板上堆滿多具遺體，畫面驚人。

馬卡拉中央監獄於9月1日凌晨2時左右（台北時間早上9時）發生越獄事件，監獄的行政大樓、食品倉庫和醫院也發生火災。據政府公布的聲明，初步統計死亡人數為129人，其中24人被當局擊斃，但他沒有提及其他人的死因。另外，約有59人受傷。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，剛果內政部長沙巴尼（Jacquemin Shabani）在社交平台X上表示，臨時評估顯示，2日早些時候，24名囚犯在試圖逃離金夏沙人滿為患的馬卡拉中央監獄時被「警告」槍殺，「還有59名傷者正在接受政府救治，一些婦女遭到性侵」。他補充說，監獄的秩序已恢復，部分監獄在攻擊中被燒毀。

該監獄位於市中心，距離總統府僅3英里，沒有任何強行闖入的跡象。國際特赦組織在其最新國家報告中稱，馬卡拉監獄是剛果最大的監獄，可容納1500人，卻關押著1萬2000多名囚犯，其中大多數人正等待審判。該監獄先前曾發生越獄事件，包括2017年宗教派別的襲擊導致數十人獲釋。

當地居民說，9月1日午夜至2日早上，監獄內開始發生槍聲。一名高級政府官員稍早表示，事件中僅確認2人死亡，但維權活動人士對此數字有爭議。

似乎來自監獄的影片顯示，屍體躺在地上，其中許多人都有明顯的傷痕。另一段影片顯示，囚犯將似乎已死亡的人抬進車內。

剛果司法部副部長卡布亞（Mbemba Kabuya）告訴當地媒體，這次越獄行動是由監獄一側的囚犯策劃的。在襲擊發生後的幾個小時內，通往監獄的道路被封鎖，當局召集了一個小組來調查這起事件。活動人士稱，馬卡拉監獄和剛果其他監獄一樣，人滿為患，人們常死於飢餓。作為緩解監獄擁擠狀況的努力一部分，今年已有數十名囚犯被釋放。

司法部長穆坦巴（Constant Mutamba）稱這次襲擊是「有預謀的破壞行為」，並補充說，那些「煽動這些破壞行為的人…將受到嚴厲回應」。他還宣布禁止從監獄轉移囚犯，並表示當局將建造一座新監獄，並採取其他措施減少過度擁擠。