時序來到農曆八月初一，哪些人能幸運迎來開門紅？命理專家雨揚老師在YouTube分享12生肖農曆八月運勢，其中牛、龍、馬 3生肖氣場最強最旺，尤其在工作運上會有驚人的好表現。

▌生肖牛

工作鴻運當頭，延續上個月的事業好運，將在職場有一鳴驚人的表現，處理專案時不僅能夠展現獨當一面的領導能力，還能獨排眾議，以長遠的目光進行謀畫與布局，有機會在這個月締造前所未有的成績，讓眾人更加佩服屬牛人的深謀遠慮。

▌生肖龍

工作運表現亮眼，締造佳績，事業運水漲船高，屬龍人這個月諸事順利進行，在貴人的推波助瀾之下，還有不少大顯身手的機會，例如昔日的客戶指定你為新專案負責人，或資深前輩推薦你擔任另一部門的主管職，只要拿出專業實力，必能做出讓人刮目相看的好成績。

▌生肖馬

事業運穩健，可得貴人提攜迎來新機遇，你的主動和旺盛求知欲讓你更上一層樓，雖然手邊處理的事務有些繁瑣，但正好可以紥實學習，打下穩健的基礎，凡事切記大處著眼，注意細節避免疏漏，也不要論人是非，以免惹不不必要的糾紛。

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