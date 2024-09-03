對於許多汽車駕駛人來說，要找路邊的停車位相當麻煩，除了很可能繞了好幾圈都找不到之外，行駛在慢車道找車位也可能造成交通堵塞，甚至釀成車禍，不過高雄一對分別就讀大學與高中的姊妹花發揮創意，發明一套路邊停車格輔助識別系統並申請到國家專利，打算授權地方政府無償試用，可大幅降低汽車駕駛人繞駛搜尋車位時間、減少車流及節能減碳，也歡迎私人停車場洽談合作。

目前就讀美國西雅圖Bellevue College一年級的李黛和今年升上道明中學劍橋國際部國際班高中一年級的李誼姍，觀察到都會區非常多林蔭式的慢車道停車格，或是雙線、四線道路邊停車格，駕駛為尋找停車位必須靠邊且放慢車速，尋找路邊是否有空的停車格。

此外，民眾若發現停在路邊停車格的車子剎車燈亮著並確認車內有人時，常會停在該停車格的後方車道上等待，但往往等了好幾分鐘才發現，該車輛才剛剛駛入停車格，必須再另尋停車格，不但白白浪費寶貴時間空等，也會造成後方的車流回堵，或是後方車輛需變換被慢行車輛擋住的車道，尤其上班期間用路人因趕時間心情煩躁，就容易產生交通意外或行車糾紛。

兩姊妹於是開始投入研發解決方案，並從大賣場停車格指示燈獲得重要靈感，在一來一往的腦力激盪下，構思近半年終於發明出這套包含偵測模組、顯示模組及控制單元的路邊停車格輔助系統，並參加臺灣師範大學主辦的2024 IEYI世界青少年創客發明展臺灣選拔賽，一舉得到銀牌獎（金牌從缺）。這項選拔賽有來自全台的200組菁英學生參加，除了比發明創意，今年還從過去的評審現場中文提問，再增加英文提問，考驗學生國際化的程度，得獎難度非常高。

李黛和李誼姍獲得專利的這套系統，偵測模組為地磁、紅外線或雷達波感應器，可偵測停車格的使用狀態，並透過控制單元電性連接設於停車格靠內線道一側之路面或停車格靠路邊之停車柱上的顯示模組，驅動該顯示模組以不同燈號，對應顯示各停車格當下狀態，車子剛停入時閃紅燈，20秒後顯示紅燈，表示停車格有車占用；車子再啟動要離開時閃綠燈，完全離開後亮燈綠，表示停車格內無車。

汽車駕駛人只要察看燈號即可一目瞭然，透過準確判斷迅速停到車位，不但節省找車位的時間，也不會因為空等而影響後方車輛行進，甚至造成塞車的情況，對汽車族來說是一大福音。

高雄市政府目前已建置2,420格智慧停車設備及2,000格地磁感測設備，能即時回傳路邊停車格剩餘格位資訊，並揭露在高市府交通局公有停車場服務網，提供民間APP介接相關資訊，引導民眾快速找到停車位，不用再花時間穿梭街巷找車位。不過，李黛和李誼姍的輔助識別系統，以特定燈號顯示可以讓駕駛人進一步輕易判斷停車格中亮剎車燈的汽車為剛停好或者正要駛離的狀態。

這對姊妹花表示，路邊停車格輔助識別系統結合市府的智慧停車及地磁感測設備，可立即安裝，減少建置費用，為用路人提供更方便、更安全的路邊停車模式，不只路邊停車格，空間更狹小的路外停車場更一體適用，讓分秒必爭的都市人不再為停車心浮氣躁，也減少因停車衍生的衝突事件。

此外，李誼姍也表示道明中學劍橋國際部取得英國劍橋大學官方認證，提供豐富的科目選擇和靈活的授課方式，幫助學生發掘自身潛力，探索更廣闊的世界，掌握獲益終身的技能，畢業學生將同時獲得台、英兩國雙學位學歷證書，未來她也以留學國外理工大學為目標，延續自己的發明夢。