大陸陝西渭南韓城市一名黃姓男子發布影片，實名舉報當地一資源再生企業違規施工、破壞環境，致70萬噸垃圾流入黃河。（觀察者網）

近日，大陸陝西渭南韓城市一名男子發布影片，實名舉報當地一資源再生企業違規施工、破壞環境，致70萬噸垃圾流入黃河，當地環保部門對群眾舉報視而不見，充當企業「保護傘」。對此，當地發布通報稱，已就此成立聯合調查組，對相關問題開展全面調查。

綜合陸媒報導，黃姓男子在舉報影片中稱，韓城「興禾源」再生資源有限公司的環境治理項目，存在防滲防漏問題，項目僅簡單鋪設一塊防滲布，且地基未經加固就投入運營。1個月左右時間，傾倒粉煤灰、生活垃圾、建築垃圾、工業垃圾共計70萬噸以上，且這70萬噸混合廢物，沒經過層層輾壓，導致下雨後各種塌陷、深坑，施工嚴重違規。

此外，壩體設計跟要求不符，導致每到雨季，已填埋的粉煤灰被雨水沖刷，順流而下衝向黃河水域。「項目治理到現在為止，覆土均來自破壞環境生態及林地，而環評要求此項目的覆土全部外購」，黃男表示，希望有關部門介入調查取證，保護青山綠水。

舉報人黃姓男子上月29日表示，2023年他曾透過官方管道提交過舉報材料，但未被重視。此次實名舉報後，當地有關部門已經與其聯繫，相關證據已經提交。

舉報影片中，數張拍攝於8月17日的圖片顯示，林地下方土壤裸露，山體有被挖掘痕跡，地面有大量車輪輾壓印記。有畫面顯示，地面多處出現塌陷，塌陷處土壤顏色呈深灰色。一段未標註拍攝時間的影片中，疑似粉煤灰混合廢物隨雨水沖出。

被舉報企業相關負責人趙姓男子反指黃男誣告，稱項目距離黃河有一段距離，並設有攔渣壩，不存在垃圾流入黃河的可能。關於舉報影片中拍攝到的滑坡、塌陷深坑情況，是因8月初連續的幾場大暴雨導致。

至於有關林地破壞，究竟是施工前的剝離土壤還是後期破壞？趙男未做解釋，僅表示當地環保部門已在現場進行調查。

而據陝西渭南韓城市融媒體中心微信公眾號「韓城融媒」消息，韓城市聯合調查組3日發通報稱，針對黃男實名舉報，韓城市委、市政府已成立由紀委監委、自然資源、公安等部門組成的聯合調查組，對相關問題開展全面調查，並承諾嚴肅處置，並向社會予以公布。