泰源監獄收容人將蛋黃酥外皮刷上一層蛋液，使其烘烤後更具色澤。（泰源監獄提供／蕭嘉蕙台東傳真）

法務部矯正署台東泰源監獄出品的蛋黃酥物享譽盛名，年年銷售長紅，繼去年熱銷2.8萬顆後，今年再創新高達4萬顆，而價格反映原料成本，每顆小漲5元。獄方表示，目前已經停止接單，沒搶到的民眾「明年請早」。

顆顆渾圓飽滿的蛋黃酥，外皮金黃油亮，撒上黑芝麻點綴，增添視覺層次，內裡包裹紅豆沙、鹹蛋黃。一口咬下，外層層疊酥脆，內餡細緻滑順，咀嚼至中央的鹹蛋黃時，鹹香味在口中擴散，與紅豆沙交織出鹹甜滋味，令人欲罷不能。

泰源監獄烘焙坊因應中秋佳節，推出期間限定「鐵窗牌蛋黃酥」，用料實在，堅持不添加防腐劑，多年下來建立良好口碑，惟因東部山區宅配運送不便，僅限台東地區民眾訂購。

「創新紀錄！」，泰源監獄指出，每盒蛋黃酥12顆入，今年訂單原為3000盒，後續不斷追加，總計突破4萬顆，目前已經銷售一空，獄方人員只能向來電訂購的民眾說聲「抱歉，請明年再訂購」。

由於近年物價高漲，獄方考量成本因素，今年宣布蛋黃酥每顆調漲5元，每盒售價370元，若扣除紙盒包裝成本，平均每顆單價30元，相比市售蛋黃酥動輒45元起跳，平價親民。

泰源監獄典獄長饒雅旗強調，配業到烘培工坊的收容人，無論是否具備烘培基礎，仍須經過實作培育，才得以練就師傅級手藝，品質不輸坊間業者，也期許他們藉以提升重返社會職場的競爭優勢。