天上掉下來的不是禮物恐是傳票！社群平台「Threads」上近日掀起一波「繳帳單」風潮，不少網友PO自己的帳單繳費條碼，並詢問是有人願意幫忙付錢，不料，還真的有其他網友幫忙繳清；對此，律師張榮成表示，手上有個個案，有網友的500元帳單被繳清，結果付了9萬元的律師費，他以此案例為戒要網友「自己好好考慮一下」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，他轉貼多張來自於社群平台「Threads」上的多篇貼文，許多女網友PO出自己的「繳費單條碼」，紛紛喊著「有人可以幫我繳嗎」、「抱歉不應該當網路乞丐，但是真的窮到吃土」，而帳單金額從數千元至上萬元不等；而原PO也指出，「全都有人付耶，好扯喔！難怪台灣女生會拿翹」。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「我也想有人幫我繳」、「就自助餐的概念」、「電子乞丐」、「真盤子」、「到底雙方都是什麼心態啊？」、「房貸也上去好了」、「放個女生照片就有人繳XD」、「一堆火山孝子」、「這個社會到底怎麼了」、「這算另類抖內嗎？哈哈」、「現在連乞丐都進化網路乞討了」。

對此，律師張榮成在「Threads」表示，「我有個案件就是這樣，他貼IG說幫我繳費，真的有人幫他繳了500元，後來挨告洗錢，原來繳費的錢是贓款，為了500元付了9萬律師費，自己好好考慮一下」。

而網友也表示「500元怎麼證明是贓款？」、「跟之前貼匯款帳戶要人匯錢，結果被詐騙集團拿去玩三方詐騙一樣，貼帳單跟這半斤八兩」、「一山還有一山高，免費的最貴」、「好好笑，偷雞不著拾把米的感覺」、「之前看到覺得不可思議，現在看到這個覺得...」、「天上掉下來的不是禮物，可能是傳票」。