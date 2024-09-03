新北市永和區永和路昨（2日）晚發生墜樓事件，33歲黃姓男子從大樓頂樓墜落，撞擊路旁變電箱後當場死亡。外傳黃男本月1日曾到台北地檢署外聲援民眾黨主席柯文哲，並與網紅「四叉貓」發生衝突，事後「四叉貓」報案提告黃男涉嫌搶奪。永和警分局調查黃男墜樓原因，初步排除外力介入，並已報請檢方相驗，雖家屬表示黃男確實是「小草」，但墜樓原因與「四叉貓」有無關連則無法證實。

昨晚8時40分許，在永和路擺攤的攤商突然聽聞重物撞擊路旁變電箱的巨大聲音，趨前查看赫有人倒臥在地，急向警方及119報案。救護人員到場時，該名男子頭部重創，明顯已無生命跡象。永和分局鑑識小組到場拉起警戒線採證，查明死者為黃姓男子，隨後通知家屬到場，釐清墜樓原因。

家屬向警方證實，黃男的確是民眾黨支持者，但並未提到與「四叉貓」的糾紛，另黃男有情緒方面就醫紀錄。警方調閱監視器，發現黃男係獨自登上大樓頂樓，初步排除外力介入，後續已報請檢察官相驗，釐清事發原因。

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