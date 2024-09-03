人老了記憶力都不好，難免會有忘記帶鑰匙的時候，一般人都會找鎖匠來幫忙開門，並會在電話內報好價格才出門，但是有的人就覺得開個鎖幾分鐘就好了，賴皮不願意給當初講好的費用，但是遇到脾氣硬的師傅，再怎樣賴皮也只好乖乖付錢了！

這種情況在大陸很常見，民眾相當不尊重專業，而這過程全被開鎖師傅身上的密錄器全部錄下，原本開鎖師傅接到電話就說出門到現場，開鎖完就是50元人民幣（約213元新台幣），沒想到師傅到場把門打開後，對方居然只給20元，開鎖師傅當場不開心了，直接把剛打開的門再度關上，並嗆聲說，剩下的30不給，我20元也不會退！當場走人！剩下的錢補足，會把門打開後才走！

而這民眾聽到開鎖師傅這樣講，當場傻眼！就算找別人還要另外花錢，只好乖乖補足這30元，而這整段過程影片被開鎖師傅PO在網路微博，引起廣大網友的熱議。

網友看到這段影片後紛紛留言表示：「請尊重專業！」、「屋主不老實，被教育了」、「這師傅好樣的！」、「欣賞師傅的做法」、「屋主欠教育」、「開鎖還講價，乖乖付錢不就好了」。