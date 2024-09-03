日本內閣官房長官林芳正於週二（3）下午召開記者會，宣布參選自民黨總裁選舉，爭取日本首相大位。他表示：「我將全力以赴，利用所有經驗和成就，為這個國家服務。」這也是他第二次挑戰總裁選舉。

據《NHK》3日報導，林芳正提到：「儘管目前處於非常困難的情勢，我決定參選自民黨總裁選舉。」他並表示，針對政治與金錢問題，他對造成的信任危機深感抱歉，並將全力挽回黨的信任，重建能夠獲得國民共鳴的政治。

林芳正強調，他曾任防衛大臣、農林水產大臣、外務大臣等職務，並在自民黨內推動稅制改革及行政改革。他表示，將利用這些經驗為國家服務，並強調希望推動「仁」的政治，這是一種對國民充滿慈悲與關懷的政治。

在政策方面，他表示將以「三個安心」為核心，包括縮小貧富差距、活化地方以應對人口減少問題，並加強應對地震、豪雨等自然災害及地緣政治風險。此外，林芳正也強調核能是未來重要的基礎電源。

談到對中國關係，林芳正反駁自己被稱為「媚中派」，並強調自己是「知中派」，認為與中國交涉時需對對方有深入了解，才能取得成果。

最後，林芳正表示在其3年總裁任期內有意推動憲法修正，並強調派閥與政治資金問題應嚴格處理，不應因總裁更替而改變既定的處分。