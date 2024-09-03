匯銀人士指出，本周新台幣缺乏上攻題材，市場觀望美國非農就業數據表現，若美就業數據符合預期，美元指數將續獲支撐力道，外資此時熱錢先回防，加上投信海外投資款匯出，總成交量擴大至21.955億美元。

匯銀人士表示，外資3日雙向操作偏匯出，尤其盤初匯出量能不小，且因匯價連貶二日，出口商預期新幣續弱，盤中操作轉趨惜售，新台幣一早就摜破32.1元價位；但尾盤美元買盤逐漸減弱，「要買的都買完了」，但也有些賣方在等，只好進場忍痛拋匯，使匯價貶幅慢慢收斂。

近期美元跌至100.5左右開始反彈。匯銀人士認為，先前市場一度樂觀預期9月會降息2碼，但隨各項數據公布後，對於降息2碼氣氛已減弱不少，美元指數這波有點超跌，現在只是回到原本位置而已，跌深反彈並不意外，也讓整體亞幣反應回落。

根據央行統計，隨美元指數續揚，人民幣小貶0.06％、星幣0.08％、韓元0.1％、新台幣0.13％，近日跌不少的日圓則反彈0.36％。

匯銀人士認為，本周先留意非農就業數據，而後續則要將待美國聯準會第一波降息結果，目前市場預期應是篤定降息1碼，原則上仍是且看且走，近期美元雖有小反彈，但也沒有彈到足夠高的位置，大致還在盤整為主，若降息後美元走弱，將是新台幣等非美幣別啟動升值時機。

另一方面，後續也要看AI題材表現，上半年國內出口動能主要來自AI帶動，假如AI題材繼續發酵，搭上美國降息，新台幣很可能再次挑戰31.7元價位，且速度可能會比預期更快一點。