日本內閣官房長官林芳正（63歲）3日在國會內召開記者會，宣布參選自民黨總裁。林芳正表示，作為發生派系政治募款餐會收回扣事件後政治改革的一環，將調整政黨交付金向國會議員的分配，「減少對（政治資金）餐會券的依賴度」。

據共同社報導，林芳正示意在自民黨收回扣事件查明新情況時，會修改對相關議員的黨內處分，表示將考慮創設監督政治資金的獨立行政機關。他說：「希望努力挽回黨的信譽，恢復能獲得國民共鳴的政治。」

林芳正還提及包含自衛隊明文化、緊急事態條款等的自民黨修憲案4個項目，示意將在總裁的3年任期內實現由國會提議修憲。

被問及對中國的外交態度時，林芳正強調：「聽說有人批評我是『媚華派』，但我是『知華派』。如果不是知彼並進行交涉，就得不到結果。」

林芳正因曾任「日中友好議員聯盟」會長，被視為親中派。2022年7月，日本前首相安倍晉三遇刺身亡，當時副總統賴清德赴日弔唁，時任外務大臣林芳正在回應媒體時說「你所說的人物」，避稱賴副總統頭銜，因此遭批失禮。今年520，身為官房長官（政府發言人）的林芳正則在記者會上祝賀賴總統就任，並稱期待深化日台友情。

林芳正2012年就曾跟安倍競逐過自民黨總裁，但當時第一輪選舉5人參選，林的得票敬陪末座。此次為林芳正第二次參選總裁。他力爭以「岸田派」議員為主擴大支持。岸田派鑑於自民黨派系收回扣事件決定解散，但45名成員的聯繫仍在。

林芳正有望確保參選所需的20名推薦人，但同樣來自岸田派的外務大臣上川陽子（71歲）也在摸索參選，派內的支持人選並不一致。岸田派內有意見認為，林芳正是延續岸田路線的最佳人選。但林芳正也面臨能否獲得岸田派以外的支持這一課題。

岸田派（宏池會）3日向日本總務大臣提交了政治團體解散申請。這是基於《政治資金規正法》的手續，宏池會由此拉上了67年的歷史帷幕。

自民黨6個派系中，岸田派是繼森山派之後第二個提交解散申請的派系。擔任會長的首相岸田文雄受派系收回扣事件影響，去年12月退出了派系，之後一直由官房長官林芳正擔任二號人物的主席一職。

共同社引據相關人士稱，派系的資金捐給了自民黨方面，正式解散日是9月2日。

自民黨幹事長茂木敏充預訂9月4日宣布參選黨總裁。茂木在3日的記者會上表示，自己擔任會長的「茂木派」（平成研究會）在處理完剩餘工作後也將辦理解散手續。位於東京永田町的派系事務所已經關閉。