29歲韓國女星韓韶禧近年來接演多部熱門韓劇，坐穩女主角位置，和朴敘俊一起合作的《京城怪物2》也即將在本月播出。怎料，現在卻爆出韓韶禧的媽媽因開設12間非法賭場，而被警方逮捕消息，韓韶禧也透過經紀公司發聲。

根據韓媒《朝鮮日報》報導，江原道原州警察署今（3）日宣布女星韓韶禧的54歲母親申某，因開設賭場罪名遭到逮捕。她被指自2022年12月開始到上個月底，匿名以「Baji Boss」的稱號，在原州地區經營12個非法賭博網站。據了解，申某先前就曾因為同樣的罪名被罰款過一次。

배우 한소희, 친모 구속에 “참담한 심정…독단적인 일이다” (출처 : 서울신문 | 네이버 뉴스) https://t.co/CtEW8jyrdA — siji_newline_southkorea (@byungnop24) September 3, 2024

對於生母因為經營非法賭博網站而被捕，韓韶禧經紀公司9ato娛樂也發出聲明，強調報導內容是韓韶禧母親的個人行為。就連韓韶禧也是看到報導，才知道發生這樣的事。韓韶禧心情相當悲痛，並無法用文字來傳達現在的心情。經濟公司強調：「這起事件與演員無關，是母親的任意行為」，也對於因私人原因，傳遞令人不愉快的消息致歉。

事實上，這也不是韓韶禧母親第一次惹事，2020年在韓韶禧憑藉《夫妻的世界》初嘗走紅滋味時，當時就爆出她的母親四處以女兒的名義借錢後，捲款消失，導致許多債主找韓韶禧要錢。當時韓韶禧表示：「我20歲以後才知道我母親的債務，我不常去看望她。」她表示自己從出道前，就努力幫母親還清債務，但因為母親的債務過於龐大，她無法負擔，之後並不打算再幫忙還錢。