淺水無大魚！台股近期量能急凍，今（3）日終場下跌142點（或0.64%），收22092點，成交量僅2903億元。專家指出，目前台股成交量急速萎縮，主因是市場密切關注美國經濟數據，靜待美股表態。周五（6日）將公布非農就業報告和失業率，若兩項數據符合預期，台股可望續漲；反之，聯準會（Fed）為了阻止經濟衰退，可能大幅降息2碼，屆時台股恐承壓下跌，而作為避險投資工具的美債則會應聲上漲。

由於權值股台積電、聯發科表現疲軟，台股今（3）日臨解套賣壓，終場收跌142.89 點（或 0.64%），成交金額僅2903億元，連續兩日低於3000億元。儘管大盤暫時守住月線22022點，但投資人仍應審慎應對。值得留意的是，截至今日下午6時13分，台指期夜盤下跌63點至21988點，跌破22000點大關，稍早一度從高點22154點急殺至21961點，高低震盪近200點。

綜觀今日三大法人籌碼流向，外資持續唱空，今日再賣超60.06 億元，連續10日提款；自營商亦不遑多讓，賣超金額達 59.25億元；反觀投信，則逆勢買超60.17億元。三大法人合計賣超59.15億元。

聯準會（Fed）9月降息幅度，備受全球矚目。摩爾投顧分析師郭哲榮於臉書發文指出，周五（6日）公布8月非農就業報告和失業率數據，將左右9月19日聯準會降息的力道。目前市場預測，8月非農就業人數估為16.5 萬人，若公布數據高預測值，同時失業率低於預期的4.2%，將推升台股將續上漲。

相反地，若上述兩項數據不如預期，Fed為預防經濟衰退，降息2碼的可能性攀升，導致台股面臨下跌風險，而美債有望迎來噴漲局面。

他表示，無論降息採取何種路徑，投資人毋須過度憂慮。從盤勢來看，台股不會跌破前低19662點，因此大盤即便遭遇回檔修正，應視為逢低買進飆股契機。

郭哲榮強調，台股最易賺錢的時機是第四季，投資人想獲取豐厚利潤，務必把握9月的股市震盪時期，這是老天送給投資人的禮物，如果錯過了，下個月台股全面噴出時，將會後悔莫及。

◎免責聲明：本文內容為專家觀點，非任何投資建議與參考，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。