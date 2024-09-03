康控-KY之前因其上市有價證券業經列為變更交易方法在案。嗣查康控-KY最近期公告申報的財務報告顯示，淨值已低於財務報告所列示股本十分之三，證交所已公告自9月5日起，將其上市有價證券繼續列為變更交易方法，併加採行分盤集合競價交易方式。