康控-KY之前因其上市有價證券業經列為變更交易方法在案。嗣查康控-KY最近期公告申報的財務報告顯示，淨值已低於財務報告所列示股本十分之三，證交所已公告自9月5日起，將其上市有價證券繼續列為變更交易方法，併加採行分盤集合競價交易方式。

《百貨股》淘帝-KY上半年每股淨損0.29元 深化TOPBI品牌虛實競爭力
中租-KY現增金額訂為125元 原股東每千股可認12.9股
永冠-KY今年辦理15,000張現金增資案 認股基準日訂10／7
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