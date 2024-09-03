北部一名男子趁表妹酒醉，2008年在表姐的租屋處內以性侵，隔月兩人共同返回嘉義住處，二度企圖性侵未遂，表妹經過15年內心折磨，經過去年Me Too運動，終於鼓起勇氣提告，揭發表哥獸行，士林地院依妨害性自主罪，判處表哥有期徒刑4年8月，可上訴。

判決指出，表哥2008年1月到北市表妹租屋處，見她酒醉昏睡，乘機性交得逞，隔月，表哥、表妹一同返南部老家，在外婆家中遇到表妹，竟趁表妹熟睡，再次猥褻企圖要性侵，表妹驚醒斥責，才避免自己遭到性侵。

判決指出，表哥罔顧人倫綱常，屢次利用表妹熟睡，不知抗拒的機會，對其性交，逞己身性慾，欠缺尊重他人身體，其心殊屬可議。

合議庭考量案發至今表妹提告，時間長達15年，期間並無表現任何歉意，造成表妹心理極大創傷，迄今未獲得原諒，偵查中否認犯行，最終認罪，考量目前從事物流工作，第一次判處有期徒刑3年4月，又犯乘機性交未遂罪，判處有期徒刑1年10月，應執行有期徒刑4年8月，可上訴。

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