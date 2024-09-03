三屆帕運桌球老將程銘志，今天在MS5級四強賽迎戰塞爾維亞選手帕利庫恰，程銘志發揮開球變化與擊球角度，最終以直落三的比數輕鬆獲勝，不但首度拿到獎牌，而且還有機會在半夜的金牌戰圓夢。

首戰輪空的程銘志，8強賽面對中國好手曹寧寧，近況不錯的他輕鬆以11比6、6比11、11比7、11比7獲勝，提前確定獲生涯首面帕運單打獎牌。

今晚對手是49歲三屆帕運好手，並且曾在2016年里約帕運獲得銅牌的帕利奧洽，首局程銘志11比3輕鬆勝出；次局程銘志一度領先6分，但被帕利庫恰追上，甚至取得局點機會，所幸程銘志先以幸運擦邊球救了一個局點，緊接著又以幸運翻網球15比13逆轉勝。

第三局，帕利奧洽改變戰術，兩邊大角度回擊球讓程銘志失誤增多，不過程銘志在3比6落後的劣勢下展開反擊，連得3分追平後逼得帕利奧洽喊出暫停。回到比賽場程銘志先破掉帕利奧洽2個發球分，然後再保住自己的發球分，10比6拿到賽末點，最終以11比7、3比0拿下勝利，生涯首度闖進帕運金牌戰，坐二望一。

程銘志預計明天半夜2點半的金牌戰遭遇挪威名將、曾在2012年倫敦帕運奪得金牌的烏爾豪格，雙方僅差1歲，烏爾豪格曾在2002年台北世錦賽來過台灣，當時他不僅摘下個人賽金牌，而且還幫助挪威奪下團體賽冠軍。