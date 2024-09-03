小學接觸羽毛球，曾在小三那年的2015年台北羽球公開賽現場看到寶島一哥周天成擊敗大陸名將林丹的精彩比賽，19歲小將鄭楷如今也成為台北羽球公開賽比賽的選手之一，3日在男單會外賽連過兩關，晉級會內賽，期待能和同屬合庫羽球隊的學長王子維切磋。

2024台北羽球公開賽重返台北小巨蛋，初次參賽的鄭楷談到在小巨蛋的回憶，直言到現在都難忘2015年從南投北上看比賽的回憶，「國小我在球館打球，當時的教練想看台北羽球公開賽，就開車載著我們從南投上到台北，當時我們看了準決賽和決賽兩天，這兩天每天都是南投、台北當日來回。我記得當時看到周天成男單準決賽力拚3局擊退林丹，最後決賽和另一位中國大陸好手諶龍對決，力抗3局才輸掉，覺得天哥好厲害。」

鄭楷並說，自己很欣賞馬來西亞名將李宗偉的打法，因為父母都是老師的關係，曾希望他專心學業，不過後來也轉而支持，高三那年他順利升上甲組，目前國際賽主要在世界羽聯BWF的未來賽或是國際挑戰賽等較低層級賽事打拚，今年在6月超級100系列高雄羽球大師賽闖進4強，加上7月出塞班國際挑戰賽摘下冠軍，讓他世界排名來到128，接下來期許自己能夠每一站賽事發揮更穩定，目標將排名衝進百名內，就可以直接取得正賽資格，不用再打資格賽。

鄭楷透露，之前拉傷右後腰，韌帶有點撕裂，目前恢復到七、八成，還是需要吃止痛藥上場，進入到會內賽保持平常心，一場一場拚，「期待能夠通過首輪32強賽考驗，在16強賽對上合庫學長王子維。」