Diptyque Corail Oscuro幽影珊瑚淡香精，售價1萬元／100ml。（10／10提供／黃唯淯台北傳真）

香味雖然轉瞬即逝，但香味的記憶會在接受氣味後，轉化為電子脈衝送往嗅球區，並儲存於海馬廻深處。聞到可可就想到夏日吸吮的冰涼咖啡、蘭花帶來的清新，喚醒了過去夏日晚風中拂面而來的玉蘭花香記憶，可以說香味可短可長，但在不同時光與地域中，有著不同的存在意義。

Adp發表的曦光玫瑰香氛，為嗅覺帶來最完美的體驗。（爵思提供／黃唯淯台北傳真）

在香味歷史上，Ditptyque有著迷人的香味歷史，品牌自1968年發表第一瓶香氛後，當時的方型罐身也隨著香味記憶落人許多人大腦的海馬迴深處。今年Diptyque再度發表全新Les Essence de Diptyque系列，以歷經大自然淬鍊的瑰寶為引，包含珊瑚、珍珠母貝、樹木、睡蓮和沙漠玫瑰，不論何者，都需要漫長的時間催化，才能引出獨特的香氛味道。如珊瑚Corail Oscuro，就以鮮明柑橘搭配海洋礦物的鹹香，讓人想起溫暖海洋底下的美妙回憶。

曦光玫瑰淡香精。（爵思提供／黃唯淯台北傳真）

而Acqua di Parma則在發表新香曦光玫瑰時，將重點放在花開馥鬱芬芳的那個瞬間。新作將前調以義大利柑橘混合夏日佛手柑做為序豐，帶出底下的粉紅胡椒和辛辣黑胡椒味後，才將重點保加利亞玫瑰味慢慢釋放出來，宛如照光而生，緩慢盛開的玫瑰花瓣；尾韻則以香根草、療創木及雪松引領，為味覺記憶添下一筆驚奇瞬間。