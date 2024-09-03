桃園市公共工程金品獎邁入第8屆，經過初評、實地勘察及決選層層篩選，從29件參賽案件中評定出1件特優、11件優等及10件佳作。(蔡依珍攝)

桃園正處建設期，各項公共工程如火如荼進行，為鼓勵兼顧實用和美感開辦桃園金品獎，其中水務局大嵙崁地質公園兼具生態、教育和娛樂，3日獲頒特優獎，另外中壢區吉林路拓寬透過林蔭大道翻轉工業區形象、大園區華興池公園則串聯生態廊道，雙雙獲優等獎，市府也設置「金品獎專區」讓民眾可以「按圖索驥」。

張善政有感而發表示，自己出身工程界，深知一件工程從無到有包含許多細節，要把工程做好是一件非常不容易的事，不但要具備一定的技術水準及豐富的實務經驗，更要如同對待自己孩子般細心呵護每一個施工環節。

桃園市公共工程金品獎邁入第8屆，經過初評、實地勘察及決選層層篩選，從29件參賽案件中評定出1件特優、11件優等及10件佳作。(蔡依珍攝)

桃園市公共工程金品獎邁入第8屆，經過初評、實地勘察及決選層層篩選，從29件參賽案件中評定出1件特優、11件優等及10件佳作。(蔡依珍攝)

張善政說，桃園市公共工程金品獎邁入第8屆，經過初評、實地勘察及決選層層篩選，從29件參賽案件中評定出1件特優、11件優等及10件佳作，榮獲金品獎的施工廠商，未來參與市府各機關工程採購案時可加分，讓優良廠商有較高的得標機會，提升競爭力，希望藉此打造良性循環，持續提升桃園的公共工程品質，樹立良好的工程典範。

獲得首獎的是水務局「大嵙崁地質公園計畫工程」，評審委員認為，該工程為桃園市民提供兼具生態棲地、教育與娛樂的生態公園，通過展示地質亮點和環境教育主題，大幅提升公園的教育與遊憩價值，成為大漢溪流域的重要生態旅遊據點。

張善政感謝所有獲獎單位及施工團隊的用心，強調優質的公共工程是所有市民對市府團隊的託付。工務局指出，每件公共建設皆是以市民福祉為基礎擘劃，第8屆金品獎獲獎案件公布於市府工務局網站「金品獎專區」，未來市府將持續辦理金品獎，為公共工程品質把關，全面提高公共工程團隊素質。