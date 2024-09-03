辣椒水噴霧是特勤人員自我防護的重要工具，台中市保安警察大隊日前獲豪盛實業公司捐贈50瓶執法辣椒彈及360度辣椒噴劑，公司負責人李家豪指出，相比於傳統單向噴射的辣椒水，辣椒彈能在投擲後6秒內釋放辣椒油，具更安全的應用性，希望助攻警方各樣攻堅與逮捕行動。

有感於警方執勤風險高，代理美國威獅VEXOR辣椒噴霧及相關製品的豪盛實業公司負責人李家豪，日前捐贈各50瓶執法辣椒彈及360度辣椒噴劑；李家豪說明，這款執法辣椒彈在投擲後能在6秒內釋放辣椒油，迅速充滿攻堅空間，國外實際經驗對於室內攻堅或制伏車內歹徒具有極佳的效果，相比於傳統單向噴射的辣椒水，具有更安全的應用性。

台中市保安警察大隊指出，除了負責日常機動巡邏外，特勤中隊經常支援各分局執行重大刑事案件的攻堅與逮捕行動，由於這些任務風險極高，特勤人員面臨著諸多不可預測的危險，攜帶便捷的防護型噴霧器（辣椒水噴霧）成為特勤人員自我防護的重要工具，能有效減少使用警棍或警槍對人民造成的傷害，同時迅速削弱歹徒攻擊的能力。

保安警察大隊大隊長施永昭表示，特勤中隊作為台中市警局的打擊犯罪尖兵與反恐力量，常年負責高風險任務，豪盛實業的捐贈大大提升了特勤中隊的裝備能量，讓員警在執勤中多了一層安全保障。他並強調，這不僅是對特勤人員的支持，更是對整個社會治安工作的強力後盾，將有助於進一步提升打擊犯罪的效能，維護社會安寧。