藝人李㼈的20歲女兒李紫嫣，因外型亮眼充滿仙氣，在學校有如仙女一般的存在，經常吸引同學關注，而目前就讀國立師範大學國文系的她，昨（2日）也迎來開學日，與大家分享校園生活。

李紫嫣昨日在IG上分享開學生活，只見淡妝的她依舊仙氣滿滿，頂著陽光在校園中散步，宛如仙女降臨，還帶大家目睹學校的松鼠。由於太早到教室，還一度被鎖在門外。

為了維持身材，李紫嫣中午還特地到滷味店夾了3樣青菜果腹。有趣的是，下午的選修課，她沒有選到，必須透過抽學生證來決定加選名額，沒想到將近20分之5的機率，她幸運抽中一度開心到雙腳發抖，再轉頭看見大排長龍準備抽籤的同學，讓她直呼：「好恐怖！」

李紫嫣抽到加選名額後超級開心。（圖／IG@purpleyenn）

最後李紫嫣帶著愉快的心情回家，回房間複習功課，模樣相當認真，還笑說：「我也不知道這個三分鐘熱度會持續多久！」並祝福大家開學順利。影片曝光後，讓大家紛紛羨慕，「羨慕有這麼漂亮的同學」、「字好漂亮」、「聲音也好好聽」、「今天有在走廊上看到你」、「喜歡這種影片，太美了。」

現年20歲的李紫嫣，目前是台灣偶像女團PER6IX的成員。不過在去年選秀節目《未來少女》中與正妹好友名慧、郭郭、力安、張瑄、雨璇、紫嫣、耑嫥Emma、采婕及依沛組成9人團體「黑曜精靈」參賽，每每表現亮眼又吸睛，讓觀眾們印象深刻。