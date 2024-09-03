郭智輝指出，台灣與日本在科技、醫療上面的技術很強，也有人才，在AI應用上，最大的機會就在醫療市場，例如他日前與馬偕醫院討論，對於未來腦部開刀，可以運用AI達到零風險，相信有機會做到。

經濟部表示，本次招商論壇掌握21家廠商，未來投資金額約1,150億元，郭智輝與其中12家代表性廠商簽署投資意向書（LOL），金額約計460億元，簽署廠商以日本4家居首，其次為美國3家、歐洲3家，其他國家2家；產業類別多元，涵蓋 IC 設計、IC 製造、半導體設備、材料、生技醫材、不動產開發、物流倉儲等。

郭智輝致詞時表示，台灣面積相當於歐洲的荷蘭、美國的馬里蘭州，但擁有全世界最完整的產業聚落，半導體領域特別明顯，晶圓代工晶片封測領域高居全球第一，展現台灣在半導體供應鏈的關鍵地位。

郭智輝特別引述輝達執行長黃仁勳的話，「AI時代來臨，而台灣就在中心」，包括輝達、超微等大廠，陸續在台設立研發中心，相信這是強強聯手的雙贏策略，助攻彼此在AI領域站穩世界的領先優勢。

郭智輝指出，政府積極推動相關產業，AI產值目標2026年突破兆元，半導體產值新增2.6兆元。在人才方面，將培育AI等數位人才及STEM跨領域人才，達到45萬人次，打造台灣成為科技之島，歡迎外商投資台灣，共創榮景。