113年國慶慶籌會臉書粉專3日公布今年的國慶主視覺，由於身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜先前指示要凸顯「中華民國元素」，今年主視覺重新採用紅色和藍色的搭配，引發國人熱議。名嘴歷史哥李易修整理過去14年的國慶主視覺，媒體人羅旺哲也貼出過去12年國慶主視覺比較圖。網友表示「很喜氣，生日就該這樣」、「2019、2022看不懂」、「18、19最醜！今年校正回歸很棒」、「辣個男人不只找回國旗還找回國魂」。

歷史哥今(3日)PO出2010~2024年的國慶主視覺比較圖，直呼：「歷年國慶視覺比一比，青鳥仔說因為韓國瑜選的所以醜，您覺得呢？」

羅旺哲也PO出2012~2024年的國慶主視覺比較圖，詢問：大家喜歡哪一年？

網友表示「很有喜氣，生日就應該這樣」、「2019、2022看不懂」、「看到這次的雙十國慶設計圖案，就覺得過去八年的圖案真的超級無敵醜」、「正面解釋了為何全黨怕辣個男人，不只找回國旗還找回國魂，韓院長的『國家至寶』理念完全體現在主視覺上」、「終於正常多了⋯」、「好看，充滿喜氣」、「中華民國終於再現，梅花也是巧思與獨特。台灣為輔。這設計理念真不錯！」、「18、19最醜！今年校正回歸很棒，但是我覺得應該可以設計得更好看」、「今年的好看啊！個人認為有國旗配色才能呼應國慶日啊。看一下之前8年來的主視覺，到底是在幹什麼？尤其是107、108年看不懂在搞什麼，比我女兒畫的還不如！」