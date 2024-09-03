國泰世華3日宣布與蝦皮購物繼續強強聯手，以「刷越多、回饋趴數越多」作為聯名卡嶄新上市的全新訴求，不僅降低消費回饋門檻、升級卡友權益，消費再享最高26％蝦幣回饋及專屬88折優惠券，挑戰成為市場最殺的聯名卡。

國泰世華銀行自2019年就與蝦皮購物合作發行「國泰世華蝦皮購物聯名卡」，高回饋、免運券以及卡友獨享的多元檔期活動與折扣券等，皆深受好評，5年來帶動消費金額成長逾4.5倍，累積刷出新台幣上百億元。

據金管會、聯卡中心統計，今年上半年累計的刷卡金額高達2兆元，創歷年同期新高，其中，網購刷卡金額已突破4000億元，較去年同期成長20％；若依此成長率，搭配下半年電商平台重要檔期等，將促動國人消費，預估全年網購刷卡金額有機會衝破1兆元，顯見消費者網購需求持續推升，促使國泰世華蝦皮購物聯名卡以嶄新權益重新上市。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華與蝦皮購物以絕佳合作默契，深耕快速成長的網購市場，成為網購常客及上班族心目中的首選網購信用卡，這次嶄新上市再度與蝦皮購物攜手合作，升級卡友權益及優惠，刷越多、回饋趴數越多，讓卡友在蝦皮購物消費時能伴隨期待。

此外，蝦皮購物的消費者不少是學生族群，為提供全蝦皮購物會員完善的購物體驗，持國泰世華簽帳金融卡在蝦皮購物消費同享加碼優惠，一同歡慶聯名卡嶄新上市；展望未來，期待雙方有更多元的業務合作，以消費者需求出發將服務場景全面延伸，目標打造最完整的網購金融服務場域。

國泰世華蝦皮購物聯名卡嶄新上市，除降低消費回饋門檻外，即日起到今年底止，卡友於蝦皮購物站內消費3000元以上，即享最高5.5％蝦幣回饋，搭配指定檔期不限消費金額加贈6％蝦幣，基本回饋就有11.5％蝦幣；搭配9月限定促刷活動，即卡友於《9.9超級購物節》檔期消費滿6500元可享650蝦幣、滿2萬元可享2900蝦幣(兩檻擇優回饋且限量登錄)，等同消費達檻並完成登錄，最高可額外再享14.5％蝦幣，合計最高可達26％蝦幣回饋。

聯名卡友於蝦皮商城指定商品消費滿額領券可再享88折，卡友刷越多，回饋趴數越多。