女星解婕翎擁有甜美外型與火辣身材，昔有「宅男女神」的稱號，近年則極力從事遊戲實況主，並時常在社群分享生活。近日她就在IG上傳一段影片，聲稱要實測「手指交叉找停車位」的都市傳說，沒想到結局令她很意外，更直呼「要確定耶」。

解婕翎在影片中透露，與友人在前往台中苑裡鬼門關夜市的路上，且已經提早抵達夜市，卻發現當地完全沒有停車位，於是藉機實測「手指交叉找停車位」的都市傳說，據說只要在找不到停車位時，將食指與中指交叉，接著再次尋找就可以找到。

解婕翎實測「手指交叉找停車位」的都市傳說。（圖／IG@dollshin）

只見解婕翎先是照做了相同手勢，還開玩笑說：「如果一隻手累了，可以換另一隻手。」一旁的有人甚至出餿主意表示，可以試試看兩隻手，說不定會有加乘效果，不過解婕翎後來選擇專心開車，由友人幫忙比手勢，一路上還叮嚀友人不要將手鬆開，以防傳說失效。

最後，解婕翎透露有順利停在學校後門的一個小空位，但不確定該位置是否能夠停車，因此對於這個都市傳說，她得出結論：「賽啦跟你們講，都市傳說賽啦。」認為一點都沒效，反而還要擔憂自己的車會不會被拖吊，結局令她哭笑不得。

解婕翎曝實測結果。（圖／IG@dollshin）

影片曝光後，立刻引起大批網友討論，「都市傳說只能在都市，你在鄉下」、「那些找到車位的人都是用這個手勢的，如果你沒找到，那是因為你沒有說『領域展開』」、「妳一定沒有用到腳趾頭」、「要駕駛自己比才有用啦」，至於車子之後是否有被拖吊，解婕翎則笑說「沒有」並附上笑哭的表情符號。

事實上，先前曾有網友實測在台北市區以相同手勢尋找車位，該網友還興奮透露，自己實測了2次都成功，讓她驚呼：「我真的發芬（瘋），這已經超出我大腦可理解的範圍了。」結果引來廣泛討論，該影片獲得破5萬網友按讚。