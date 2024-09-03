世界衛生組織（WHO）日前宣告M痘疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」，警告病毒最終可能跨越國際邊界蔓延，台中市近日新增1例本土M痘確定病例，為20多歲的本國籍男性日前確診，個案未接種M痘疫苗，經疫調其主要接觸者1人，目前未出現症狀，台中市衛生局持續追蹤關懷。

台中市衛生局指出，台中市今年迄今M痘共計4例確診病例，均無接種M痘疫苗，最近新增此例為20多歲的本國籍男性，近期沒有出國史，8月中旬身體起疹子，8月下旬有明顯肌肉疼痛、起水泡等症狀，8月30日經醫師評估後採檢通報確診陽性，經調查該案未接種M痘疫苗。

衛生局長曾梓展說明，世界衛生組織(WHO)宣布非洲新發展的M痘疫情為國際公共衛生緊急事件，開始流行即能快速傳播Ib型病毒，並陸續透過人際接觸擴散其他國家；目前已知Ib型病毒可能主要透過性行為和家庭接觸傳播，感染者多為年輕成人和兒童。

曾梓展提醒，M痘傳播具侷限性，民眾如有前往風險場域或高風險國家，應落實自我防護，旅遊期間建議避免出入可能與不特定人士密切接觸的高風險場域，也應避免接觸或食用野生動物，減少人畜共通傳播風險。預防M痘最有效的方式之一仍是完成2劑M痘疫苗接種，可達9成保護力，台中市共有50家合約醫療院所可提供公費M痘疫苗接種，其中包含30區衛生所，均可讓符合條件者方便就近施打。