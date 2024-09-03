全球筆型注射龍頭廠瑞健醫療，3日宣布第四次與台灣經濟部簽署意向書，將於未來五年內投資 1 億美元（折合台幣 31.95 億元），此舉再度強化了瑞健鞏固其在台灣業務的持續承諾。

成立於1989年的瑞健醫療，是全球極少數以台灣為起點而成功發展的國際醫療大廠，開發的筆型自動注射器，目前供應給全世界前25大藥廠，截至2023年全球共有310萬名病患受惠。

瑞健今年7月初宣布，與山榮資產合作，在桃園舉行新廠動土典禮，新廠區預計2027年落成，該公司將在未來五年投資1億美元，完善台灣廠區的設備升級及營運優化。

瑞健3日是在2024臺灣全球招商暨市場趨勢論壇中，與經濟部簽署意向書。該論壇由經濟部長郭智輝博士主持。論壇參與者包括AWS台灣暨香港、波士頓顧問公司、摩根士丹利、廣達電腦、SEMI（國際半導體產業協會）及瑞銀證券。

台灣總經理馮文宏說，這項策略性投資將強化瑞健開發先進創新藥物輸送技術的製造能力，支持公司的長期成長目標。此投資也與台灣積極強化其全球生技及製藥產業中心的目標一致，台灣將在瑞健全球業務中扮演重要角色。

馮文宏表示，瑞健的投資將聚焦於強化其在台灣的業務，以滿足自我注射器需求的持續成長。公司計劃將資源分配於先進自動化、勞動力發展、工作場所與設備升級、以及永續製造實踐。這些措施皆符合瑞健對提高效率的承諾，以及減少營運中碳足跡的目標。

馮文宏強調，該公告發布於桃園南美新廠的動土儀式及電動車推出等一系列重要里程碑後，突顯瑞健醫療在台灣的持續投資不僅支持自身成長策略，也有助於當地經濟及該地區醫療技術產業的進步。