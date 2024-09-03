去年台北羽球公開賽打進會內賽女單4強的泰國正妹球員碧查夢，今年再度報名參賽，可惜在會外賽鎩羽。（中華羽協提供）

去年台北羽球公開賽闖進女單4強的泰國正妹選手碧查夢（Pitchamon Opatniputh），透過球技和甜美外型成為台灣球迷「心頭好」，今年她再度挑戰台北賽，無奈女單會外賽第2輪20比22、21比15、13比21不敵地主選手洪毅婷，未能在會內賽亮相。

碧查夢有個很可愛的綽號「Pink」，去年她在台北公開賽一戰成名，直到女單4強才以18比21、15比21輸給美國選手張蓓雯，仍創個人在超級300系列最好成績，後來在11月的超級100系列吉隆坡大師賽奪冠，是生涯首座超級系列賽冠軍。

不過碧查夢今年賽季受到傷勢影響打得比較掙扎，1月份超級500系列印尼大師賽會外賽就傷退，直到5月超級500系列泰國公開賽才回到賽場，6月也有參加超級100系列高雄大師賽，當時止步女單會內賽32強，本季目前最好名次是泰國公開賽女單會內16強，目前世界排名第114。

去年台北羽球公開賽打進會內賽女單4強的泰國正妹球員碧查夢，今年再度報名參賽，可惜在會外賽鎩羽。（中華羽協提供）

台灣選手洪毅婷在2024台北羽球公開賽女單會外賽連過兩關，順利晉級會內賽。（中華羽協提供）

台灣選手洪毅婷在2024台北羽球公開賽女單會外賽連過兩關，順利晉級會內賽。（中華羽協提供）