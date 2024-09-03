女星愷樂（簡愷樂）因2020年遭控介入羅志祥與周揚青感情後，消失演藝圈4年，直到2日才突然曬出超音波照宣布喜訊。但愷樂14年前上節目《康熙來了》，在一場換裝橋段中，意外脫口說出自己以後會嫁得不錯、還生兒子，竟意外成了神預言。

神隱前的愷樂，從蝴蝶姊姊呆萌傻呼呼時期，一直到轉型成為性感唱跳歌手，都一直是《康熙來了》的常客。14年前上節目時，當時主題是「跨世代女星來換衣服」，由於她不諱言自己喜歡有肉的帥哥，只要夠帥也可接受花心男友，這樣的戀愛觀讓主持人蔡康手哭笑不得。

愷樂14年前上節目《康熙來了》分享自己的戀愛觀，主持人蔡康永聽了莞爾一笑。（圖／攝自 康熙來了YT）

當時正好到了藝人抽籤換裝橋段，蔡康永手中的籤就是繩子，而繩子另一端的盡頭，其中一人是愷樂。蔡康永突然笑笑地說出一句：「我怎麼覺得我看到蝴蝶未來人生的感覺？」愷樂連忙回答：「不會，算命老師說我會嫁得還不錯。」小S當下開玩笑補槍問：「一次嗎？」她隨即斬釘截鐵、一臉認真地回應：「一次，而且我會生男孩。」

愷樂14年前上節目《康熙來了》說自己未來會嫁得不錯。（圖／攝自 康熙來了YT）

愷樂曾在節目《康熙來了》說自己以後會生兒子。（圖／攝自 康熙來了YT）

如今愷樂在社群PO出胎照，被爆出孩子的生父是上海醫師男友，經濟狀況不錯，友人也分享說是個女娃娃，但當事人都未證實。雖然現在的結果與命理師的說法不盡相同，但至少嫁進好人家這部分，也算是對了一半。