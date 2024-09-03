民眾黨黨主席柯文哲涉京華城一案，檢廉大動作調查金流和約詢相關證人，意外曝光其妻陳佩琪ATM存手尾錢一事，姑不論其金額與來處是否正確，「手尾錢」著實引起民眾好奇，拿到往生親人的手尾錢該如何處置？對此專研塔羅的小孟老師在臉書提到「手尾錢禁忌與使用方式」，例如分次存或用ATM存都不宜，會將福氣分給別人。

俗語有云「放手尾錢，富貴萬年」，小孟老師指出，手尾錢是往生者在生前留下的物品或金錢，象徵財富和福氣，在告別式中，主持典禮的人會發給家屬，大多手尾錢會給雙數或吉祥數字，如200、600、800、6000、8000等金額，中南部有些也會在告別典禮後發給子孫，也有些是還人沒走就先給，手尾錢是往生者留下財富給子孫的祝福。

如何處理手尾錢？小孟老師分享10方法如下：

1、手尾錢可以捐給慈善單位，幫往生者做福報。

2、手尾錢也可以拿去存，建議一次存，存銀行比較好，不要分次存，以免福氣中斷，也不宜存ATM，福氣容易與人分。

3、手尾錢放衣櫃藏起來，可以將福氣藏起來，能生暗財。

4、手尾錢也可以一直放包包，放錢包更好，代表往生者幫你加持，讓你發發發。

5、手尾錢也可以放在祖先桌子抽屜，讓祖先庇佑後代，把陰德給你。

6、手尾錢也可以放在床底，最後放在腳底的腳邊下更好，代表往生者能幫你找出路，讓你鵬程萬里。

7、從事創意、資訊、金融、設計的人，不妨將手尾錢放在枕頭下，這樣更能激發創意與想法。

8、往生者給手尾錢，現鈔不宜過量，若在世者福氣不夠，也無法承受，若有過量現鈔超過百萬者，建議先跟國稅局申報，再換成黃金，或者買保險箱存在財位，一次存在銀行註明手尾錢，會對財氣較好，也可將大量手尾錢一次去買房也行，不宜分次花。

9、手尾錢也能當作往生者與在世者的連結，若有苦難或金錢問題，也可以握著手尾錢向往生者許願，說不定往生者會來幫忙。

10、手尾錢拿到手，可以準備紅布、紅包將其包起來，也可以準備紅線將錢綑起來，再放到你想放的位置。

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