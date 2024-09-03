導演林書宇與演員楊貴媚、夏于喬、曾國城、黃奇斌今（3）日出席電影《小雁與吳愛麗》媒體聯訪活動，曾國城這次在片中全裸演出，於大銀幕上露臀，其中一幕還被小孩子用玻璃攻擊，「哇靠！那個插得真好，在菊花旁邊，有感那小孩用感情再刺！」還好劇組有幫他塞軟墊在屁股上，沒有安全疑慮。

曾國城在片中屬於偏反派的角色「仁哥」，既甩楊貴媚巴掌，又掐她的喉嚨，過去在《型男大主廚》合作9年的夏于喬原本以為他不會接演，因為要裸露、角色也負面，「城城哥是個正能量、開心的人」。但曾國城笑說，是答應之後才知道要裸露，「（演出前）我有多喝2杯」，一旁的楊貴媚認為這角色對於曾國城來說，有個很反差的呈現，很值得嘗試。《小雁與吳愛麗》將於10月10日在台上映。

曾國城（左起）、楊貴媚、夏于喬、黃奇斌與導演林書宇3日出席《小雁與吳愛麗》媒體聯訪。（牽猴子提供）

本片描述夏宇喬年輕時為了保護母親而過失弒父，探討著不同層面的母女關係。林書宇難得跟老婆夏于喬合作，他表示：「想合作很久了，母女關係一直是喬很在意的議題。」夫妻共事難免會有摩擦，林書宇自認當老公時，自尊心擺比較低，當導演則是比較有原則，一場夏于喬獨白的戲拍了很多次，每次都哭得唏哩嘩啦，林書宇不好意思地說：「拍到最後好像在虐待她。」