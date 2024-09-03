行政院經濟委員會首場顧問會議落幕，針對「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」三大議題，顧問都提出相關建議，像是建構AI主權基金、打造國際級淨零智慧科技化產業生態圈、定義低薪勞工族群等。行政院長卓榮泰會後致詞，也提出三領域的關注重點，有AI應用、缺工觀測、人才培訓等。

卓榮泰指出，賴清德總統一直要求「誠實面對問題」、「務實提出方法」、「踏實解決困難」，前兩項今日已做到，看到現階段和未來國家面臨的問題，如何踏實解決困難，就是政府要做的問題，他也點名在場部會首長，這是政府未來共同的工作內容。

行政院經濟委員會首場顧問會議落幕，行政院長卓榮泰會後致詞，也提出三領域的關注重點，有AI應用、缺工觀測、人才培訓等。（行政院提供）

針對主權AI，卓榮泰表示，未來要進入主權AI應用時代，台灣有好的高科技技術，軟體設計要迎頭趕上，要建立屬於台灣的大型資料庫，讓國人進入AI時代應用，最重要是引入政府公部門創新驅動，讓大家感覺生活在智慧科技島。

對於均衡台灣組提出的「定期建立產業人力需求觀測機制」，卓榮泰說，這是他一直在想，哪些產業缺了多少人，希望立刻補上，現在最希望快速補充觀光旅宿業的人力，另對於訂定「國家產業發展頂層架構」，他表示，有上位概念才可衍生出執行面上正確方向，未來20年國土整體規畫絕對重要，部會和地方政府都在為此事想出一套兼顧生態、發展、土地利用和人民需求的政策。

針對包容成長領域，卓榮泰說，經濟部要成立整合資源更便民的單一窗口，讓人民感受到有科技的導入、服務改變，而海外圓夢基金部分，主要是讓年輕人學習國家戰略產業、高科技發展，盼以青年創意、國家需求雙軌並行。

對於薪資提升，卓榮泰強調，他不會只注重軍公教人員薪資提升，對廣泛勞工階級、服務業，盼加強提升薪資品質，最低工資會有審議委員會審議，但目前考量是當消費者指數和國家經濟成長的條件，如何兼顧勞工需求、中小微企業衝擊，讓國人接受審議結果，他認為，審議委員會將在合理範圍提出概念和想法。

至於人才培育，卓榮泰說，台灣搶人才不能搶輸別人，甚至要維護我國人才，希望國際大廠來台灣設廠也自備相關人才，但政府也願意一起培訓台灣人才，對於中小微企業，國家要用自己力量培訓高科技AI人才。

卓榮泰強調，賴清德希望未來在薪資調整仍未達到理想範圍時，用擴大社會投資，降低家庭負擔，讓家庭更有餘裕，因此擴大社會投資是必要的，將衡量政府財力、經濟發展和政府能力，在中央政府總預算做合理分配。

卓榮泰說，未來會透過更小型會議聚焦議題，因跟世界競爭賽跑、跟時間賽跑，議題討論會更頻繁開始，提升台灣的動能，讓人民感受到政府對所有議題是有所準備的。