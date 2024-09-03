根據菲律賓海軍週二（3）的報告，過去一週以來南海發現203艘中國大陸船艦，數量較兩週前觀察到的163艘大幅增加。其中大部分艦艇集中在仙賓暗沙（Sabina Shoal）。

據《菲律賓新聞社》（PNA）3日報導，這些船隻中有71艘出現在仙賓暗沙，包括53艘中國海上民兵船（CMMV）、9艘中國海警船（CCGV）及9艘解放軍海軍（PLAN）軍艦。面對這支龐大的中國艦隊，菲律賓海巡艦第9701號（BRP Teresa Magbanua MRRV-9701）目前駐守在仙賓暗沙。

上週六（31）一艘中國海警船多次撞擊菲海巡艦第9701號，該艦自4月以來一直在仙賓暗沙執勤，船身受到損壞但船員未受傷。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）少將表示，這次中國船隻活動數量是今年以來最高的紀錄，雖然這樣的情況不正常，但仍在菲國能力範圍內。

「中國艦艇數量增加，可能與近幾週來關注仙賓暗沙使然，船隻數量的增加無法掩蓋其非法存在、脅迫及侵略行為和欺騙性的敘事。」

崔尼代還表示，菲律賓海軍和武裝部隊將繼續履行保護國土、維護國際法及促進區域和平穩定的使命。